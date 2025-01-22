HERDORF – CDU lädt zur Bildungsdiskussion nach Herdorf ein

Der CDU-Gemeindeverband Heller-Daadetal lädt gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Johannes Behner (Wahlkreis 1) sowie dem Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber, Mitglied des Bildungsausschusses, zu einer offenen Diskussionsrunde rund um das Thema Bildung ein.

Unter der Überschrift „Herausforderungen im Bildungsbereich erkennen und meistern“ möchten die Christdemokraten mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

„Bildung ist einer der zentralen Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Sie bildet die Basis für individuelle Entfaltung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Stärke. Eine zukunftsorientierte Bildungspolitik entscheidet darüber, welche Chancen junge Menschen haben und wie gut es uns gelingt, Fachkräfte zu gewinnen und unseren Wohlstand zu sichern“, betont Dr. Matthias Reuber.

Johannes Behner unterstreicht die Bedeutung des Themas: „Wer in Bildung investiert, investiert nicht in Zahlen, sondern in Menschen und auch Dirk Eickhoff gibt dem Thema eine hohe Priorität: „Bildung öffnet Türen, für alle Generationen und für alle Wege“.

Die CDU-Landtagsfraktion hat im Landtag bereits zahlreiche Initiativen eingebracht, um etwa die personelle und technische Ausstattung von Schulen und Hochschulen zu verbessern. Nun soll im direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern über diese Vorschläge gesprochen und weitere Anregungen aufgenommen werden.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Knappensaal in Herdorf, Am Marktplatz 2 statt.

„Wir haben die Ressourcen und das Potenzial, Rheinland-Pfalz zu einem erstklassigen Bildungs- und Ausbildungsland zu machen. Ich freue mich auf eine lebendige Diskussion und viele Impulse aus der Bevölkerung“, so Dr. Matthias Reuber abschließend.