UNKEL – Anstehende St. Pantaleon Kirmes des Bürger- und Junggesellenvereins Unkel

Die St. Pantaleon Kirmes des Bürger- und Junggesellenvereins Unkel beginnt mit dem traditionellen Königsschießen am Samstag, 19. Juli, an der Grillhütte „Im Gerhardswinkel“ in Unkel.

Der offizielle Kirmesauftakt erfolgt am Freitag, 31. Juli, um 18:00 Uhr mit dem traditionellen Aufhängen des Kirmesmannes. Ab 20:00 Uhr heißt es dann „Blech Beats Vol. 2“ im Festzelt. Die Bands MegaBrass und Druckluft sorgen für beste Stimmung und einen schwungvollen Start in das Kirmeswochenende. Tickets sind im Vorverkauf im Musikhaus Hommerich sowie über nachfolgenden Link erhältlich https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=263010. Restkarten gibt es vor Ort an der Abendkasse.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Junggesellen. Bereits ab 14:00 Uhr startet das Preisschwenken. Um 17:00 Uhr folgt der feierliche Königszug durch die Stadt, bevor am Abend der Königsball der Junggesellen im Festzelt gefeiert wird.

Der Sonntag startet mit dem Hochamt und der anschließenden Prozession. Danach laden die beiden Vereine ab etwa 11:30 Uhr zum traditionellen Frühschoppen ins Festzelt ein. Ab 15:00 Uhr erwartet die kleinen Besucher beim Familiennachmittag ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.

Um 17:00 Uhr zieht der Königszug der Bürger durch die Straßen Unkels zum Alten Rathaus, wo die feierliche Kettenübergabe stattfindet. Den festlichen Abschluss des Wochenendes bildet der Königsball der Bürger mit Live-Musik der Band „For You“. Traditionsgemäß endet die St.-Pantaleon-Kirmes am Dienstag um 18:00 Uhr mit der Beerdigung des Kirmesmannes.