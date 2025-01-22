ALTENKIRCHEN – Das Schützenfest der Schützengesellschaft startet Samstagmittag mit musikalischen Ständchen an den Seniorenheimen und mit dem Gedenken an Kriegs- und Gewaltherrschaftsopfer.

An den beiden Seniorenheimen in Leuzbach bot die Schützengesellschaft Altenkirchen zwei Platzkonzerte um 14:45 Uhr am Theodor-Fliedner-Haus und um 13:30 Uhr am DRK-Seniorenzentrum. 13:45 Uhr hieß es am Schützenhaus antreten der Schützen und Gang mit musikalischer Begleitung zum Ehrenmal am Dorn. Dort folgte eine ökumenische Andacht und die Ehrung der Gefallenen Soldaten und Opfer der Gewaltherrschaft unter Mitwirkung der Männerchöre ALFONE und Eichelhardt unter der Leitung von Harald Gerhards. Fotos: rewa