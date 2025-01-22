NISTERAU – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 bei Nisterau – PKW prallt gegen Baum

Samstag, 04.07.2026, gegen 11:15 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 414 im Bereich Nisterau alarmiert. Den Unfallermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 23jähriger Fahrer mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hof. In Höhe der Ortslage Nisterau kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine rechtsseitig der B 414 angelegte Parkbucht und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der 23jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Siegener Klinik zugeführt. Am PKW sowie Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Quelle: Polizei