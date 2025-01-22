TRIER – Polizeieinsatz in der Brückenstraße in Trier beendet

Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, beabsichtige der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Trier einen bereits bestehenden Beschluss zur Unterbringung eines 42-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung zu vollstrecken. Der Mann verschanzte sich daraufhin – möglicherweise mit einem Messer bewaffnet – in seiner Wohnung in der Brückenstraße. Da bei dem 42-Jährigen, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden unmittelbar starke Kräfte der Polizei hinzugezogen und der Bereich weiträumig abgeriegelt. Spezialeinheiten der Polizei konnten sich um 11:50 Uhr Zutritt zur Wohnung des Mannes verschaffen und ihn dort unter Widerstand fixieren. Der 42-Jährige wird jetzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Brückenstraße war für die Dauer des Einsatzes von 10:45 Uhr bis etwa 12:20 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei