ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen erhält Spende von der Sparkasse Westerwald-Sieg

Anlässlich der „Toskanischen Nacht“ am 26.06.2026 haben die Sparkassenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Schlossplatz vor der Sparkasse – wie es seit Jahren gute Tradition ist – leckere Pizzaspezialitäten aus dem Holzofen und italienische Weine für einen guten Zweck verkauft. Trotz der großen Hitze herrschten reger Betrieb und eine gute Stimmung.

Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 1.000 Euro kam auch in diesem Jahr dem Hospizverein Altenkirchen zugute, der für die Erfüllung seiner vielfältigen Aufgaben auf Spenden angewiesen ist.

Der Spendenscheck wurde vom Leiter des Beratungs-Centers Altenkirchen, Uwe Asbach, in den Räumen des Hospizvereins an die stv. Vorsitzende Marita Türpe sowie die Hospizkoordinatorin Janka Bläcker-Strauch übergeben.

Der Hospizverein ist dankbar für die Wertschätzung der wichtigen Arbeit, die mit Hilfe seiner haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zum Wohl schwerstkranker und sterbender Menschen geleistet wird.