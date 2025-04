TRIER – Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

In der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag stahlen Unbekannte einen weißen Oldtimer (Porsche 911 SC 3.0) aus einer Tiefgarage in der Petrusstraße in Trier (https://s.rlp.de/5xyhsIM). In Folge erster Ermittlungen und Zeugenhinweise lässt sich die Tatzeit etwas näher auf Mittwoch, 26. März, 20 Uhr, bis Donnerstag, 27. März, 7:15 Uhr eingrenzen. Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder das Auto vielleicht sogar gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Quelle: Polizei