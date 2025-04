GÜLLESHEIM – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld setzt auf Solarenergie: Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld treibt den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voran. Jüngstes Beispiel sind zwei neue Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern kommunaler Kindertagesstätten in Güllesheim und Ingelbach.

Auf dem Dach der Kindertagesstätte „Stein auf Stein“ in Güllesheim wurde eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 29,82 kWp installiert. Künftig wird dort umweltfreundlicher Strom erzeugt und direkt vor Ort genutzt. Bereits Ende letzten Jahres wurde eine ähnliche Anlage mit 29,37 kWp auf der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Ingelbach in Betrieb genommen.

Vor Ort verschafften sich Sascha Müller (Fachbereichsleiter Infrastruktur, Umwelt und Bauen), Danica Buschmann (Leiterin der Kita Güllesheim), Sascha Koch (Fachbereichsleiter Soziales und Generationen), Julia Stahl (Klimaschutzmanagerin) und Stephan Hoffmann (Fachgebietsleiter Hochbau) einen Eindruck von der neuen Photovoltaik-Anlage auf der Kita „Stein auf Stein“ in Güllesheim.

Mit diesen beiden Neuzugängen betreibt die Verbandsgemeinde nun insgesamt 22 Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden. Und der Ausbau geht weiter: Im Zuge der anstehenden energetischen Sanierungen der Kindertagesstätten „Kunterbunt“ in Flammersfeld und „Traumland“ in Honneroth ist ebenfalls die Installation von Solaranlagen auf deren Dächern vorgesehen.

Die Verbandsgemeinde setzt damit konsequent auf Nachhaltigkeit und regionale Energieerzeugung. Ziel ist es, den Strombedarf kommunaler Einrichtungen verstärkt durch erneuerbare Energien zu decken und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.