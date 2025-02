TRECHTINGSHAUSEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 9 bei Trechtingshausen

Am 03. Februar 2025 gegen 14:25 Uhr kam es auf der B 9 zwischen Trechtingshausen und Bingerbrück zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Aus ungeklärter Ursache kollidierte ein aus Richtung Bingen kommender VW Polo mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, Mercedes eVito frontal. Der 71-jährige Fahrzeugführer des Polos starb noch an der Unfallstelle. Ein auf der Rückbank befindliches Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es war jederzeit ansprechbar. Der 47-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde mit einer Armverletzung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle ist weiterhin in beide Richtungen gesperrt. Quelle: Polizei