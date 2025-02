LANDKREIS NEUWIED – Landrat Achim Hallerbach verabschiedet Andrea Oosterdyk nach 37 Dienstjahren bei der Kreisverwaltung Neuwied

LANDKREIS NEUWIED – Mit Wohnmobil und guten Erinnerungen in den Ruhestand – Landrat Achim Hallerbach verabschiedet Andrea Oosterdyk nach 37 Dienstjahren bei der Kreisverwaltung Neuwied

Nach 37 Jahren im Dienst der Kreisverwaltung Neuwied heißt es Abschied nehmen: Andrea Oosterdyk, eine Frau, die in zahlreichen Positionen tätig war und vieles miterlebt und mitgestaltet hat, wurde nun von Landrat Achim Hallerbach in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das Besondere an dieser Verabschiedung: Es ist ihre erste! „Noch nie bin ich in einem Beruf verabschiedet worden“, verriet sie schmunzelnd.

Aufgewachsen im niederrheinischen Xanten, zog es Andrea Oosterdyk nach dem Abitur 1981 eigentlich Richtung Münster. Doch das Leben hatte andere Pläne: In Bonn studierte sie Soziologie und kam schließlich durch ihren Mann nach Neuwied. Nach dem Studium meldete sie sich 1987 arbeitslos und landete prompt bei der Kreisverwaltung Neuwied. Dort begann alles mit einem Pionierprojekt: der Analyse des Sozialhilfeaufkommens. Excel und Co. gab es damals nicht, dafür aber Listen, Stifte und viele kreative Ansätze.

Andrea Oosterdyk war eine der ersten Sozialarbeiterinnen in der Kreisverwaltung, heute sind es über 90. Ihre Arbeit fiel in eine Zeit des Umbruchs: Die Psychiatrie-Reform und der Aufbau des Betreuten Wohnens prägten ihre Anfänge. „Die Zusammenarbeit mit der Ärztin vom Versorgungsamt und die Vernetzung mit Schulen haben die Arbeit unglaublich spannend gemacht“, erzählt sie rückblickend. Im Laufe der Jahre übernahm sie zahlreiche Rollen: Behinderten- und Seniorenbeauftragte, Persönliche Referentin des damaligen Landrats, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte und zuletzt Bildungskoordinatorin. Dabei war sie nicht nur eine geschätzte Kollegin, sondern auch immer mit Herz und Verstand für die Sache im Einsatz.

Landrat Achim Hallerbach dankte Andrea Oosterdyk für ihren Einsatz: „Sie haben mit ihrer Arbeit die Kreisverwaltung geprägt und vielen Menschen geholfen. Dafür gebührt Ihnen mein großer Respekt.“ Lob gab es auch von der Personalratsvorsitzenden Birgit Eisenhuth: „Andrea hat immer einen guten Job gemacht. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich ihr von Herzen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt – mit vielen Reisen, schönen Momenten und vor allem Gesundheit.“

Nach über drei Jahrzehnten voller Verantwortung freut sich Andrea Oosterdyk nun auf neue Abenteuer. „Zuerst wird klar Schiff gemacht, Zeit für das Haus und meine Mutter. Aber dann geht’s los: mit unserem alten Wohnmobil, das gerade mal 65 PS hat, Richtung Süden.“ Länger als drei Wochen wegfahren, vielleicht sogar ein neues Wohnmobil anschaffen und endlich die Sonne genießen, das sind ihre Pläne für die Zukunft.