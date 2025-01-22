TAWERN – Verkehrsunfall auf der L 136 zwischen Tawern und Fellerich – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntag, den 26.06.2026, 18:25 Uhr kam es auf der L 136 zwischen Tawern und Fellerich, in der Gemarkung Tawern, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Tawern, der Unfallgegner, ein Traktorfahrer, befuhr die Gegenrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei überholte der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich mehrere PKW und übersah dabei den entgegenkommenden Traktor. Kollidierte mit dem Traktor, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Saarburg, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt. Quelle: Polizei