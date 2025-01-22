MAULSBACH – Preisskat im Maulsbacher Schützenhaus – Wolfgang Biegel gewann Skatturnier in Maulsbach mit 1718 Punkten

Zum Preisskat am traditionellen Gründonnerstagabend, konnte die zweite Vorsitzende des Schützenverein Maulsbach Doris Lichtenthäler zum neunten Mal in ihrer Amtszeit, eine stattliche Anzahl begeisterte Skatfreunde und Zuschauer im Schützenhaus begrüßen. Ein besonderer Gruß ging an König Rene I. und Königin Yvonne I., Kronprinzessin Julia Pfeiffer sowie den Ehrenvorsitzenden Elmar Denau. In diesem Jahr traten 27 Kontrahenten gegeneinander an. Um 20.00 Uhr ging es nach der Auslosung der Tische los. Genau wie in den letzten Jahren wurde wieder nach der „neuen Skatregel“ gespielt. In zwei spannenden Durchgängen wurde so lange gereizt, bis der diesjährige Sieger feststand. Kurz vor Mitternacht verlas die zweite Vorsitzende Doris Lichtenthäler die Sieger. Mit 1718 Punkten gewann Wolfgang Biegel vor Olaf Andrey mit 1693 Punkten. Den 3. Platz errang in diesem Jahr Frank Klein mit 1587 Punkten. Neben den drei Pokalen wurden eine stattliche Anzahl schöner Geld- und Sachpreise verteilt. Weitere Info´s www.sv-maulsbach.de (STK)