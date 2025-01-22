ALTENKIRCHEN – Honig ist ein bewährtes natürliches Heilmittel mit entzündungshemmenden und wundheilfördernden Eigenschaften

Honig ist ein bewährtes natürliches Heilmittel mit entzündungshemmenden und wundheilfördernden Eigenschaften. So steht es in den Lehrbüchern der Naturheilkunde. Bernd Sanner aus Höchstenbach praktiziert die Berufung als Imker seit Jahrzehnten und ist donnerstags auf dem Wochenmarkt in der Kreisstadt vertreten. „Was macht den Konsum von Honig so einzigartig?“, wollten wir von dem gelernten Metzger, der diesen Beruf 50 Jahre ausgeübt hat, wissen. Die Antwort sei vielseitig, so Sanner. Honig sei wohlschmeckend, habe keine Nebenwirkungen, verdirbt nicht und sei günstig zu erwerben. Zu Neudeutsch, Honig gehört in die Kategorie der sogenannten Superfoods.

Neben seinem eigentlichen Beruf, für den er regelmäßig um drei Uhr morgens aufgestanden ist, hat er die Imkerei als Hobby gepflegt. Seine Gattin Ilona hat bis vergangenes Jahr Märkte mit Lederwaren bestückt. So sei man immer unter Leuten. Zu Hause nur rumsitzen, sei keine Option.

Das Hobby Imkern hat Sanner 1992 begonnen, feiert also im kommenden Jahr 35 Jahre. Im Sortiment hat er den hellen Honig aus dem ersten Schleuderraps sowie die dunklen Sorten aus der Sommertracht. Sanner hat sieben Bienenvölker. Der Ertrag im vergangenen Jahr sei gut gewesen, freut er sich. Von einem Volk könne man einen Ertrag von gut 30 Kilo Honig ernten, fügte er hinzu. (Werner Klak)