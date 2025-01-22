STÜRZELBACH – HERDORF – CDU lädt zu „Klartext – Das Feierabendgespräch“ ein

Mit „Klartext – Das Feierabendgespräch“ startet die CDU eine neue Gesprächsreihe, die den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt stellt. In lockerer Atmosphäre besteht die Möglichkeit, über aktuelle politische Themen zu sprechen, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen – unkompliziert und auf Augenhöhe.

„Politik lebt vom persönlichen Austausch. Mit Klartext möchten wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Anliegen direkt anzusprechen und gemeinsam über die Themen zu diskutieren, die unsere Region bewegen“, sagt Dr. Matthias Reuber, MdL.

Auch Johannes Behner, MdL, freut sich auf die Gespräche: „Die besten Ideen entstehen oft im direkten Gespräch. Deshalb ist es uns wichtig, zuzuhören, Fragen aufzunehmen und in entspannter Atmosphäre mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Tobias Gerhardus, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Kreis Altenkirchen, betont den offenen Charakter der Reihe: „Klartext richtet sich an alle – ganz gleich, ob CDU-Mitglied oder nicht. Wir freuen uns über jeden, der mitdiskutieren, Fragen stellen oder einfach einen geselligen Feierabend mit guten Gesprächen verbringen möchte.“

Die Veranstaltungen finden am Donnerstag, den 6. August um 18:30 Uhr in der Grillhütte Stürzelbach und am Freitag, den 7. August um 17:00 Uhr im Hüttenhaus Herdorf statt.

Zur besseren Planung freut sich die CDU über eine kurze formlose Anmeldung (info@cdu-kreisverband-altenkirchen.de oder 02742 9669635) Selbstverständlich sind auch spontane Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen. Die CDU freut sich auf viele Gäste und einen offenen, konstruktiven Austausch.