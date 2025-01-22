HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

Am Dienstag, 04. August 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Friedhofsatzung Verwendung Fördergelder „Dorfbudget“ Planung Seniorenkaffee Planung Arbeitseinsatz Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Fabian Schumacher

Ortsbürgermeister