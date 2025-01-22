Bürgerkurier

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HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

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HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen

Am Dienstag, 04. August 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Friedhofsatzung
  2. Verwendung Fördergelder „Dorfbudget“
  3. Planung Seniorenkaffee
  4. Planung Arbeitseinsatz
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Fabian Schumacher

Ortsbürgermeister

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