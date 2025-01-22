HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen
HEUPELZEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Heupelzen
Am Dienstag, 04. August 2026, 19:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Friedhofsatzung
- Verwendung Fördergelder „Dorfbudget“
- Planung Seniorenkaffee
- Planung Arbeitseinsatz
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Fabian Schumacher
Ortsbürgermeister