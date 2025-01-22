STREITHAUSEN – Wildkräuterführung im Klostergarten Marienstatt – Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt in die Kräuterwelt ein

Begeben Sie sich mit der Naturschutzinitiative und Kräuterexpertin Katharina Kindgen in die Wildkräuterwelt des Klosters Marienstatt. Am Sonntag, den 14.06.2026 von 10.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr ist die Gelegenheit viel Kenntnisreiches über die Geschichte des Klosters zu erhalten, einen kleinen Rundgang zu erleben und zu erfahren, unter welchen Kriterien es die Pflanzen geschafft haben, in einen Klostergarten zu kommen. Sind es wirklich immer nur Heilpflanzen? Eine spannende Exkursion, die viel Wissenswertes und Erstaunliches vermittelt.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung ist beschränkt und eine Anmeldung unter anmeldung@naturschutz-initiative.de oder www.naturschutz-initiative.de erforderlich. Treffpunkt ist auf der Steinbrücke der Nister. Foto: Harry Neumann, Naturschutzinitiative e.V. (NI)