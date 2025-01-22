ALTENKIRCHEN – Ab Juli wie immer – aber irgendwie immer neu – Literaturwerkstatt im Haus Felsenkeller.

Im Jubiläumsjahr ist auch von den Literaten, die sich regelmäßig im Felsenkeller treffen Spannendes zu erwarten. Für die Juhubiläumgsfeier ist eine Lesung in Arbeit. Am 29.8. kann man also gespannt sein und sich neben anderen kulturellen und kulinarischen Genüssen auch auf eine Lesung freuen.

Wer sich intensiver mit dem eigenen literarischen Tun beschäftigen und austauschen möchte, ist bei den regelmäßigen Treffen sehr willkommen. Die monatlichen Treffen der sind so geplant, dass sie Schreibenden die Möglichkeit bieten, die Arbeit an eigenen Texten miteinander zu besprechen und zu bedenken. Dieser Austausch erweitert die eigenen Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten. Zudem lässt sich so einiges über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen bzw. erlernen.

Die Treffen widmen sich unterschiedlichen Mottos, es bleibt aber auch immer genügend Raum, andere Themen und Ideen zu bearbeiten. Über die reine Textarbeit hinaus, werden auch immer wieder andere Projekte angestoßen. Man darf also dabei sein, seine Ideen einbringen und neugierig sein. Vom 01.07. bis zum 02.12. (jeden 1. Mi. / Monat) finden 6 Termine jeweils von 19:30 – 22 Uhr statt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.