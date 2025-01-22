STÖFFELPARK – Kunst hinterlässt bleibende Spuren – Lions Clubs und Rotary Club übergeben 1.000 Euro an den Stöffelpark

Aus einer Idee wurde eine erfolgreiche Kunstauktion, aus Kunst wurde konkrete Hilfe: Mit einer Spende von 1.000 Euro unterstützen der Lions Club Bad Marienberg, der Lions Club Altenkirchen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen und der Rotary Club Westerwald den Stöffelpark. Die Spendensumme stammt aus dem Erlös der Benefiz-Kunstauktion „LionsArt“, die Ende April im Tertiärum des Stöffelparks stattfand. Mehr als 70 Werke renommierter europäischer Künstlerinnen und Künstler wurden damals versteigert. Nun konnte der symbolische Spendenscheck an den Stöffelverein übergeben werden.

Der Verein wird die Spende für zwei Informationstafeln verwenden. Sie erläutern künftig die Herkunft und Bedeutung der Steine aus der Ausstellung „Garten der Zeit“, die ursprünglich vor dem Naturhistorischen Museum in Mainz gezeigt wurden. Nachdem die Ausstellung dort im Zuge von Umbaumaßnahmen weichen musste, fanden die Steine im Stöffelpark einen dauerhaften Platz. Die neuen Tafeln machen ihre Geschichte und ihren künstlerischen Hintergrund für die Besucherinnen und Besucher sichtbar.

Mit der Spende bleibt der Erlös der Benefiz-Kunstauktion dauerhaft im Stöffelpark präsent. Die neuen Informationstafeln schaffen einen bleibenden Mehrwert für Gäste des Parks und zeigen, wie Kunst über den Moment der Auktion hinaus wirken kann. Das nächste Stöffelfest findet am 29. und 30. August 2026 statt. (Doris Kohlhas) Foto: Tatjana Steindorf