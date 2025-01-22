HAUSEN – Verkehrskontrolle in Hausen (Wied), Ortsteil Reuschenbach

Dienstag, 11.08.2026, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 11:00 bis 13:00 Uhr in Hausen (Wied), Ortsteil Reuschenbach erneut die Einhaltung des Verkehrszeichens Z 250 (Durchfahrt verboten). Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge überprüft, darunter auch Motorräder und Lkw. Bei einem Teil der kontrollierten Fahrzeuge handelte es sich um Anlieger. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei