STOCKHAUSEN – 15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth wird vermisst

Seit dem 07. Oktober 2025 wird die 15-jährige Alisa Josefine Herrmann aus Stockhausen-Illfurth vermisst. Dort hat sie um 17 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Personenbeschreibung: – ca. 164 cm groß – lange dunkelblonde Haare, gebunden zu einem Zopf – kräftige Statur – trug zuletzt eine hellblaue Jeans und einen grauen Pullover mit Aufschrift. Fotos der Vermissten können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/egvEcWr. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662 9558-0. Quelle Polizei