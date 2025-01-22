ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin Einwohnerfragestunde

Annette Roßbach, Ortsbürgermeisterin