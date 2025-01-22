ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert
Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Personalangelegenheiten
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
Annette Roßbach, Ortsbürgermeisterin