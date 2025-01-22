Bürgerkurier

ISERT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Isert

Am Mittwoch, 22. Oktober 2025, findet im Bürgerhaus Isert-Racksen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Personalangelegenheiten
  2. Personalangelegenheiten
  3. Verschiedenes
  4. Informationen der Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)

  1. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  2. Verschiedenes
  3. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  4. Einwohnerfragestunde

Annette Roßbach, Ortsbürgermeisterin

