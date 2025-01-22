STEINEBACH – Krifft & Zipsner – Logistik-Lösungen aus Steinebach für die ganze Welt

Wer beim nächsten Einkauf im Supermarkt zur Müsli-Packung, zu Backmischungen oder zum Reis greift, sollte einmal kurz innehalten. Und nein, es geht nicht um das Haltbarkeitsdatum, sondern vielmehr um die Erkenntnis, dass dieses Produkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit High-Tech und Know-how aus dem Kreis Altenkirchen im Regal gelandet ist. „Zu 90 Prozent sind die Verpackungen über unsere Logistik-Systeme gelaufen“, betont René Eberz.

Mit „uns“ ist die Firma Krifft & Zipsner Maschinenbau in Steinebach gemeint, die Eberz als Geschäftsführer leitet – ein weltweiter Marktführer und jüngst ausgezeichnet als „Business Innovator“ für zukunftsweisende Unternehmensleistungen. Mehr als ein Grund also für Landrat Dr. Peter Enders, den Steinebachern an der Industriestraße persönlich zu gratulieren. Mit dabei waren Bürgermeister Joachim Brenner, Ortsbürgermeister Thorsten Schneider, Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) und Janine Dietershagen (Wirtschaftsförderung VG Betzdorf-Gebhardshain). Detaillierte Informationen erhielten die Besucher dabei auch vom technischem Leiter Frank Schmidt.

Krifft & Zipsner, 1993 in Rosenheim gegründet, produziert Stapelwender sowie Transport- und Fördersysteme für namhafte Kunden der Verpackungs- und Druckindustrie, die oft selbst Global Olayer sind; dazu gehören die Bobst AG, die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Koenig & Bauer AG. „Wir liefern unsere Systeme für sämtliche Arten von Paletten in die ganze Welt“, betonte Eberz. Dabei setzt das Unternehmen auf Komplett-Lösungen aus einer Hand und ein extrem hohes Maß an Automatisierung. Seit 2014 werden in Kooperation mit einem anderen Mittelständler Roboterzeilen in die Maschinen integriert.

Inzwischen ist die Mitarbeiterzahl in Steinebach auf 192 gestiegen (darunter zehn Auszubildende); die Geschäftsführung machte beim Besuch des Landrats aber auch keinen Hehl daraus, dass das immense Wachstum der vergangenen Jahre vielleicht einen Tick zu schnell abgelaufen war. Inzwischen ist wieder eine gute Relation von Umsatz und Gewinn erreicht, die Zeichen stehen ganz klar auf weitere (gesunde) Expansion. Dafür sollen nicht nur neue Konstrukteure sorgen, sondern beispielsweise auch eine eigene Servicegesellschaft in den USA (Chicago). „Die Amerikaner haben einen großen Nachholbedarf in Sachen Automation, daher sehen wir hier ein großes Potenzial“, so Eberz.

Überhaupt spielt der Service der Anlagen eine immer größere Rolle für Krifft & Zipsner, zuletzt konnte der Umsatz in diesem Bereich verdoppelt werden, mittelfristig sollen 30 bis 40 Prozent des Umsatzes damit erlöst werden. Dafür sind jetzt schon permanent 30 bis 40 Mitarbeiter bei Kunden vor Ort im Einsatz.

Landrat Enders gestand nach einem Rundgang durch die Firmenhalle seine Überraschung: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier eine solche Erfolgsgeschichte höre. Es zeigt sich immer wieder, dass sich unsere zumeist inhabergeführten Unternehmen im Kreis hinter keinem noch so großen Namen verstecken müssen. Was das gesamte Team von Krifft & Zipsner Tag für Tag leistet, hat meine höchste Anerkennung.“