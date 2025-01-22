ERPEL – Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Erpel – Fußgänger schwer verletzt

Am 26.02.2026 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, auf der B 42, in der Ortslage Erpel. Es kam auf dem Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61-jährigen Opel-Fahrer und einem 41-jährigen Fußgänger, der die B 42 offensichtlich überqueren wollte. Der Fußgänger wurde schwerverletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. Die Polizei Linz bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen, die den direkten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer Telefon: 02644 – 9430 oder per E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de, entgegengenommen. Quelle Polizei