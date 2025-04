STEINEBACH – „Abenteuer Heimat“ im Westerwald-Museum für Motorrad und Technik

In der Luft hängt hier nicht der Geruch, sondern der Duft von Benzin; und jedes Exponat ist eine kleine Zeitreise in die Technik längst vergangener Jahre: Willkommen im Westerwald-Museum in Steinebach! Dorthin lädt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Westerwald-Sieg-Tourismus zu einer spannenden Führung im Rahmen von „Abenteuer Heimat“ ein – ein echter Geheimtipp für Technikfreunde, Nostalgiker und Entdecker.

Am Sonntag, 13. April, öffnet das Westerwald-Museum um 14.30 Uhr seine Tore für eine exklusive Führung. Die Besitzer, das Ehepaar Gerhard und Ingrid Weller, zeigen hier Ausstellungsstücke aus 100 Jahren Technik- und Alltagsgeschichte. Mit viel Herzblut und Fachwissen erzählen sie von historischen Entwicklungen und den Geschichten hinter den Exponaten, angereichert mit vielen Anekdoten.

Die Besucher können sich auf liebevoll eingerichtete Themenbereiche freuen: eine originalgetreue Schuster- und Sattlerwerkstatt, eine stilechte alte Tankstelle, eine historische Polizeiwache, und natürlich auf die beeindruckende Oldtimer-Ausstellung mit Motorrädern und Fahrrädern – darunter eine einzigartige BMW-Motorrad-Sammlung sowie Glanzstücke von NSU, Horex, Kreidler, Zündapp und vielen weiteren Marken.

Die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ lädt regelmäßig sonntags zu besonderen Entdeckungstouren durch die Region Westerwald-Sieg ein. Am 11. Mai 2025 (Muttertag) steht „Im Tal“ – ein Ausflug voller Natur und Kultur in Hasselbach an; am 25. Mai heißt es „Über den Druidensteig – wandern auf den Spuren der Kelten“ hoch über Kirchen. Es sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung ist über die KVHS Altenkirchen oder unter www.westerwald-sieg.de möglich.