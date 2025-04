MONZERNHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall bei Monzernheim auf der L 409

Montagmittag, 07. April 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang bei Monzernheim. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Eich die Landesstraße 409 aus Richtung Bechtheim kommend in Richtung Monzernheim. In einer leichten Rechtskurve geriet der PKW des 27-Jährigen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW einer 65-jährigen Frau aus Bechtheim. Die Bechtheimerin wurde in ihrem PKW eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 27-Jährige und seine 28-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden sichergestellt. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines Spurensicherungsgutachtens beauftragt. Die Landesstraße musste vollständig gesperrt werden. Die Sperrung dauert noch an. Quelle: Polizei