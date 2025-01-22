STEIN-NEUKIRCH – Verkehrsunfall in Stein-Neukirch

Am 07. Januar 2026 gegen 15 Uhr ereignete sich auf der K 34 ein Verkehrsunfall in Stein-Neukirch, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr bei schneeglatter Fahrbahn die Saalstraße mit nicht angepasster Geschwindigkeit und konnte an der Einmündung zur Neukircher Straße daher nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Pkw kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Vier Personen wurden verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die K 34 war während der Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Quelle Polizei