HAMM – Erneute Beschädigung einer Raiffeisen-Statue in Hamm (Sieg)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 06. auf Mittwoch, 07. Januar 2026, wurde in Hamm (Sieg) erneut eine Raiffeisen-Statue beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei rissen Unbekannte die Statue, die in der Straße „In der Mümmelbach“ aufgestellt war, vom Sockel und legten sie etwa 100 Meter weiter ab. Bereits in der Nacht von Samstag, 03. Auf Sonntag, 04. Januar 2026, wurde eine Raiffeisen-Statue in der Friedhofstraße auf die gleiche Art beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei