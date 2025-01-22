STECKENSTEIN – Auch die Westerwald-Werkstätten der Lebenshilfe in Steckenstein hatte der Karnevalsvirus voll erfasst

Auch die Westerwald-Werkstätten der Lebenshilfe in Steckenstein hatte der Karnevalsvirus voll erfasst. Gefeiert wurde wie immer im großen Mehrzwecksaal der Einrichtung und dies gewohnt ausgelassen. Schon vor dem Eintreffen der Wissener Tollitäten sangen die Beschäftigten aus voller Brust die einschlägigen Lieder mit und erfreuten sich im übrigen ihrer phantasievollen Kostümierung. Simon Reinfeld und Dennis Eutebach schoben die Stimmung mit ihrer Musikanlage auf immer neue Höhen. Dann wurde es Ernst im Saal. Der Narhalla-Marsch kündigte den Einzug des Dreigestirns an. Augenblicklich bildete man ein Spalier und wartete gespannt auf das was kommen sollte. Moderatorin Petra Baldus stimmte zu Ehren der Tollitäten ein dreifaches „Wissen o-jö-jo“ an. Natürlich gab es auch den Hausorden für die Gäste. Bäuerin Andrea I. revanchierte sich mit einem Dankeschön für den freundlichen Empfang. Dazu überreichte Prinz Thomas II. Frau Baldus den aktuellen Sessionsorden. Dann schob sich eine lange Polonaise durch den Festsaal. Man sah sich die Kostüme genau an. Ausgewählt wurden am Ende Marcel Rosenkranz (Süße Maus), Dzhmile Yaldaz (Djinn aus der Lampe) und Melanie Timm (Flamencotänzerin) für das schönste Outfit. Neben der Moderatorin beteiligte sich Juliane Held am Verteilen der Siegerurkunden. Nach der obligatorischen Büttenrede von Paul Sturm kam die hauseigene Manga-Tanz-Gruppe unter Leitung von Tobias Bender, Lydia Hasselhoff, Sarah Bauer und Jasmin Tawfeeky zu ihrem Recht. Am Schluss animierte Carina Hoffmann die Feiergemeinschaft noch zu einem gigantischen Flashmob. (bt) Fotos: Bernhard Theis