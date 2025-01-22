ALTENKIRCHEN – Pasadena Roof Orchestra gastiert in Altenkirchen mit Musik der 1920er und 1930er Jahre

Am Dienstag, 24. Februar um 20 Uhr wird das britische Pasadena Roof Orchestra mit Swing-Musik der 1920er und 1930er Jahre im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen begeistern. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten bringt das Pasadena Roof Orchestra mitreißende Swing-Arrangements in ihrem stilsicheren Big-Band Sound auf die internationalen Bühnen. Mit Charme und viel britischem Humor führt der Bandleader Duncan Galloway das Publikum durch das Programm mit Klassikern wie „Puttin‘ on the Ritz“, „Bei mir bist du schön“ oder „Home in Pasadena“.

Die Geschichte dieser legendären Big-Band reicht bis in die späten 60er Jahren zurück. John Arthy gründete am 3. November 1969 das Pasadena Roof Orchestra. Zuvor hatte er über eine Anzeige Arrangements für eine Tanzband gesucht. Zufällig antwortete ihm eine Dame aus Manchester, die ihm fast 2.000 Originalarrangements aus den 20er und 30er Jahren anbot. Das erste Musikstück auf dem riesigen Stapel war die Melodie von Harry Warren „Home in Pasadena“. Damit war der Name des Orchesters geboren.

Seit über 50 Jahren gastiert das Orchester erfolgreich in der ganzen Welt. Neben den Konzerten wurden seit der Gründung 19 Alben veröffentlicht und für die beiden Spielfilme „Comedian Harmonists“ von Joseph Vilsmaier und „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ von David Hemmings wurden die Instrumentalteile eingespielt.

Genießen Sie einen Abend mit Tanzmusik aus den rauschenden 1920er und eleganten 1930er Jahren von Komponisten wie Irving Berlin, George Gershwin, Duke Ellington und vielen mehr, gespielt vom renommiertesten zeitgenössischem Swing-Jazz Orchester der Welt.

Tickets sind im VVK ab 36 € erhältlich, an der Abendkasse für 41€. Der ermäßigte Preis für Schüler, Studenten, BFD, FSJ beträgt 19,50 € zuzüglich Gebühren. Tickets sind im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen Tel.: 02681 7118 und online über www.kultur-felsenkeller.de erhältlich.