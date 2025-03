STADT WISSEN – E-Mobilität in Wissen auf dem Vormarsch – Schnelladestandort auf dem Parkplatz Maarstraße mit dem Bundesprogramm „Deutschlandnetz – 1.000 Schnellladestandorte“ realisiert – Stadt Wissen idealer Standort für Mobilität der Zukunft

In der vergangenen Woche wurde ein Schnellladestandort mit vier Schnellladepunkten auf dem Parkplatz Maarstraße eingerichtet. Dies wurde möglich durch das Konzept des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr „Deutschlandnetz – 1.000 Schnelladestandorte“ aus dem Sommer 2021. Mit dem Konzept sollten bis zu 900 unterschiedlich große Schnellladestandorte in ländlichen, urbanen und suburbanen Räumen abseits von Bundesautobahnen entstehen. Hierzu wurden Suchräume definiert – einer davon war die Stadt Wissen. Bereits in der Sitzung des Bauausschusses der Stadt im Dezember 2022 wurde beschlossen, dieses Bundesprogramm zu unterstützen. Vorgaben bei der Standortsuche waren zum Beispiel die schnelle Erreichbarkeit für Durchreisende von einer Bundesstraße. Außerdem wurde Wert auf nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie gelegt, um die Zeit des Ladevorgangs möglich angenehm überbrücken zu können. Die Stadt Wissen hatte sich auf Initiative von Stadtbürgermeister Berno Neuhoff und der Verwaltung auf das Bundesprogramm beworben. Schnell fiel die Wahl auf sechs Stellplätze im Bereich des unteren Parkplatzes Maarstraße entlang der Bahnparallele/B 62/Bahnhofstraße. Dieser Standort wurde vom Bund als Auftraggeber, als auch von der ausführenden Firma, der E.ON Drive Infrastructure GmbH, für optimal empfunden und somit können wir uns heute in Wissen über zwei Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten (2 x 5 m Ladekabel, 2 x CCS), Ladeleistung je Säule: 2 x 100-400 kW/400 kW gesamt (DC) freuen. Die Inbetriebnahme folgt in Kürze.

Das Konzept des Bundes sieht eine Grundlaufzeit für den Schnellladepark von 16 Jahren vor. Das heißt, dass der Betrieb der Anlage bis ins Jahr 2041 gesichert ist.

Berno Neuhoff: „Ich freue mich, dass der Bund die Stadt Wissen als Standort für die E-Tankstellen ausgewählt hat. Damit sind wir zwischen Siegen und Rennerod der einzige Standort in der Region Westerwald-Sieg. Außerdem ist die Anlage nahe der Innenstadt gelegen und Kunden können sowohl die Angebote des Einzelhandels als auch die Gastronomie nutzen.“