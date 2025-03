RENGSDORF – Falschfahrer auf der B 256 bei Rengsdorf

Am 03. März 2025, gegen 19:20 Uhr, erhielt die Polizei Straßenhaus mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der B 256 zwischen Rengsdorf und Neuwied. Das Fahrzeug, ein weißer Kleinwagen, fuhr an der Anschlussstelle Rengsdorf-Nord in entgegengesetzte Fahrtrichtung auf die Bundesstraße auf und befuhr diese in Fahrtrichtung Neuwied. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Insassen machen könne sowie weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei