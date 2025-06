STADT NEUWIED – Zu Fuß oder mit dem Rad auf Deichstadtentdeckung – Zwei spannende Führungsangebote in Neuwied am 6. Juli

Sonntage eignen sich ideal dafür, einfach mal den Kopf frei zu bekommen und das zu tun, was man sich schon lange vorgenommen hat, im stressigen Alltag aber oft nicht untergebracht bekommt. Das kann ein ausgedehnter Spaziergang durch die Stadt, am Rhein entlang oder in die umliegende Natur sein. Wer dabei noch unentschlossen ist, wo genau es hingehen soll, bekommt jetzt von der Neuwieder Tourist-Information eine Entscheidungshilfe: Am Sonntag, 6. Juli, macht die TI gleich zwei spannende Führungsangebote für alle Neuwieder und Gäste der Deichstadt.

Schon um 11 Uhr versammelt sich eine Gruppe an der Stadtgalerie, Schloßstraße 2, um gemeinsam zur Limesführung aufzubrechen. Das Besondere daran: Die Tour wird mit dem Fahrrad absolviert und von einem ausgebildeten Limes-Cicerone geleitet. Die Führung wandelt auf den Spuren von Neuwieds römischem Erbe, dauert insgesamt gut 5 Stunden und führt aus der Innenstadt zum „Limesturm Nr. I“ in Rheinbrohl und von dort den Limes entlang über Rockenfeld bis zum Kastell Niederbieber. Teilnehmende sollten sich die durchaus anspruchsvolle Tour körperlich zutrauen und müssen ein Fahrrad mitbringen, das die zum Teil nicht asphaltierte Strecke bewältigen kann. Zudem muss ein Fahrradhelm getragen und ausreichend Verpflegung mitgeführt werden. Die Teilnahmegebühren für die Limes-Fahrradführung betragen 9 Euro pro Person, für Kinder unter 14 Jahren ist die Tour nicht geeignet. Anmeldungen sind bis zwei Tage vor dem Führungstermin telefonisch unter 02631/802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.

Wer es etwas geruhsamer angehen lassen möchte und kurzentschlossen ist, kann ebenfalls am Sonntag, 6. Juli, am Innenstadtrundgang teilnehmen. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. Teilnehmende können sich einfach um 14 Uhr am Treffpunkt vor dem Neuwieder Schloss einfinden. Auf sie warten anderthalb spannende Stunden, in denen sie die zentralen Sehenswürdigkeiten der Deichstadt und so manchen versteckten Innenhof entdecken. Wer teilnehmen möchte zahlt 6 Euro, für Kinder von 6 bis 14 Jahren sind 4 Euro zu entrichten.

Foto: In Niederbieber haben die Römer bis heute sichtbare Spuren hinterlassen. Foto: Zimpfer Photography