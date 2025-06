MOGENDORF – Trunkenheit im Straßenverkehr in Mogendorf

Am 19. Juni 2025 um 03:36 Uhr wurde der Polizei in Montabaur von Zeugen mitgeteilt, dass am Maxi-Autohof in Mogendorf ein alkoholisierter PKW-Fahrer fahren würde. Durch eine Streife konnte der Fahrzeugführer festgestellt und kontrolliert werden. Der 49-jährige Mann stand mit 1,75 Promille unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurden von ihm noch unbeteiligte Passanten massiv beleidigt. Der Verantwortliche hat sich somit in mehreren Strafverfahren zu verantworten. Quelle Polizei