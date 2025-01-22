STADT NEUWIED – Volle Angebote, glückliche Kinder, unvergessliche Momente – Rückblick auf die Sommerferien-Aktionen des Neuwieder Kinder- und Jugendbüros

Strahlende Augen, lautes Lachen, keine Spur von Langeweile: Das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied kann wieder auf ein sehr gelungenes Sommerferienprogramm zurückblicken. Alle Plätze der städtischen Freizeiten waren ausgebucht – und die Rückmeldungen der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihrer Eltern fallen durchweg begeistert aus. Ob Abenteuer in Südfrankreich, kreative Erlebnisse beim Bauspielplatz, bunte Workshops bei der „Kunterbunten Sommerkiste“ oder sportlicher Teamgeist bei „Olympia in Feldkirchen“: Überall standen Spaß, Gemeinschaft und neue Erfahrungen im Mittelpunkt. Ergänzt wurde das breite Angebot durch abwechslungsreiche Aktionen des Jugendzentrums BigHouse, das mit Fahrten ins Phantasialand, nach Berlin, zum Sommerrodeln oder ins Trampolin-Paradies „Salto“ besonders Jugendliche ansprach.

Abenteuer pur in Südfrankreich

Eine Mischung aus Sport, Natur und Nervenkitzel erlebten 13- bis 17-Jährige bei der Trekkingtour im südfranzösischen Cévennen-Nationalpark. Ob Wandern, Mountainbiken, Kanu oder Canyoning: Die Jugendlichen stellten sich immer neuen Herausforderungen. Besonders die Durchquerung der Gorges du Tapoul mit Abseilen, Sprüngen ins kühle Nass und Kletterpassagen sorgte für Gänsehautmomente. Auch die Kanuabfahrt durch die Tarnschlucht oder die gemeinsamen Strandtage am Mittelmeer bleiben unvergessen. Am Ende waren sich alle einig: Diese Freizeit stärkte nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern vor allem auch den Teamgeist.

Bauspielplatz begeistert 140 Kinder

140 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren verwandelten auf dem traditionellen Bauspielplatz ihre Ideen in beeindruckende Bauwerke. Zwei Wochen lang wurde gehämmert, gesägt und gestaltet. Die „Bauherren“ waren anschließend sichtlich stolz auf die selbst errichteten Hütten. Neben dem Handwerken kamen Spiel und Spaß nicht zu kurz: Sport, kreative Angebote und Gesellschaftsspiele rundeten die Aktion ab. Die Mischung aus Kreativität, Teamwork und Bewegung sorgte erneut für strahlende Gesichter – und weckte schon Vorfreude auf die nächste Ausgabe im Herbst.

Kunterbunte Sommerkiste bringt Vielfalt

Ein inklusives Ferienangebot mit viel Abwechslung bot die „Kunterbunte Sommerkiste“. Kinder konnten sich in Workshops beim Kochen, Backen, kreativen Gestalten und Spielen ausprobieren. Höhepunkt war der Besuch im Keramikmuseum Westerwald, wo nach einer Rallye eigene Kunstwerke getöpfert wurden. Auch sportliche Wettkämpfe, eine Olympiade und ein gemeinsamer Kino-Nachmittag mit Popcorn sorgten für beste Stimmung. Die Mischung aus Kreativität, Sport und Gemeinschaft kam hervorragend an und stärkte Talente ebenso wie Freundschaften.

Olympia in Feldkirchen: Gemeinsam stark

Unter dem Motto „Olympia – Gemeinsam stark!“ wurde die Kinderferienfreizeit in Feldkirchen zu einem Fest des Sports und der Begegnung. 40 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung tauchten eine Woche lang in spannende Wettbewerbe und kreative Angebote ein. Von Wasserstaffel über Hindernisparcours bis hin zu Bastelstunden – die Mischung begeisterte. Organisiert vom KiJub und dem Ambulanten Fachdienst des HTZ zeigte die Freizeit eindrucksvoll, wie viel Freude gemeinsames Erleben bringt.

Tierische Ferien in Feldkirchen

In den ersten beiden Sommerferienwochen kamen jeweils 40 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren in der Landesschule für Blinde in Feldkirchen zusammen, um tierisch spannende Ferientage zu erleben. Unter dem Motto „Tierische Ferien“ standen Gruppenspiele, Bastel-, Rätsel- und Kunstaktionen rund um die Welt der Tiere auf dem Programm. Wer Lust auf Bewegung hatte, konnte sich in der Turnhalle beim Tanzen, Ballspielen und bei Gymnastik austoben. Zu den Höhepunkten zählten das Theaterstück „Fräulein Brehms Tierleben“ zum Thema Wolf, gemeinsame Tanzaktionen mit der Tanzschule Impuls sowie Kinobesuche. Zum Wochenabschluss wartete jeweils ein großer Ausflug: in der ersten Woche ins Naturkundemuseum König nach Bonn, in der zweiten in den Wildpark Rheinböllen. „Die Kinder hatten viel Spaß und haben viel über Tiere und den respektvollen Umgang mit ihnen gelernt“, fassten die KiJub-Pädagoginnen Esther Bitterling-Jungbluth und Tanja Buchmann zufrieden zusammen.

Starke Bilanz

„Dass unsere Angebote wieder einmal ausgebucht waren und die Rückmeldungen der Kinder, Jugendlichen und Eltern durchweg positiv sind, zeigt uns, wie wichtig diese Freizeiten für Neuwied sind“, betont Oberbürgermeister Jan Einig und dankt dem engagierten KiJub-Team“, das hier Jahr für Jahr einen großartigen Beitrag leistet, um jungen Menschen spannende Ferienerlebnisse zu ermöglichen.“