DIERDORF – Kennzeichendiebstahl in Dierdorf

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19. August 2025, 19:00 Uhr und Donnerstagabend, 21. August 2025, 21:20 Uhr kam es in Dierdorf in der Brauereistraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Entwendet wurden die Kennzeichenschilder eines schwarzen Kleinwagens. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei