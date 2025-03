STADT NEUWIED – Streifzüge durch Neuwied mit der Tourist-Information – Offene Stadtführungen & Friedhofsgeheimnisse

Zum ersten Mal in Neuwied oder bereits sesshaft hinter dem Deich: Wer durch die Stadt schlendert, entdeckt unzählige Details, die ihre Bedeutung nicht auf den ersten Blick verraten. Bei den Führungen der Tourist-Information Neuwied können Einheimische und Gäste einige der Geschichten entdecken. Eine besondere Gelegenheit bietet der Innenstadtrundgang am Sonntag, 6. April, um 14 Uhr. Er markiert den Auftakt der öffentlichen Innenstadtrundgänge ohne Anmeldung. Zwischen April und Oktober lädt die Tourist-Information an jedem ersten Sonntag im Monat spontane Entdecker dazu, sich auf die Spuren der Deichstadt zu begeben. Treffpunkt ist vor dem Schloss Neuwied.

Einen Blick wert ist auch immer wieder der Alte Friedhof. Am Sonntag, 13. April, um 14 Uhr bietet die Führung über das verwunschene Kleinod faszinierende Einblicke in die Vergangenheit Neuwieds und die Geschichten bekannter Neuwieder Familien. Der Rundgang startet in der Julius-Remy-Straße am Friedhofseingang. Für diese Führung ist eine Anmeldung bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631/8025555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de nötig.

Die Teilnahme an beiden Führungen kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad erkundet. Termine und Details finden Interessierte online unter www.neuwied.de/fuehrungen. Foto: Zimpfer Photography