NEUWIED – Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 256 gesucht!

Am 19. März 2025 gegen 16:40 Uhr kam es auf der B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf auf Höhe der Anschlussstelle Torney zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach Angaben einer Zeugin überholte ein blauer Mazda CX5 verbotswidrig mehrere PKW über den rechten Fahrstreifen, unter Anderem einen schwarzen VW Golf, dessen Fahrerin bisher noch unbekannt ist. Durch das rücksichtslose Fahrverhalten der Fahrzeugführerin des blauen Mazda CX5 kam es in zwei Überholvorgängen beinahe zu Verkehrsunfällen mit anderen PKW. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Wer Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 zu melden. Quelle: Polizei