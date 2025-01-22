STADT NEUWIED – „Stadttauben – Deutschlands Straßenhunde“ – Kostenfreier Vortrag in der Volkshochschule Neuwied

Für die einen sind sie „Deutschlands Straßenhunde“ oder die „Ratten der Lüfte“, für andere faszinierende und schützenswerte Tiere. Die Stadttaubenhilfe Koblenz / Neuwied e. V. bietet am Samstag, 27. September, von 10 bis 15 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Neuwied einen kostenfreien Vortrag zum Thema Stadttauben an.

Die Zuhörerschaft erwarten nicht nur Details zu Anatomie, Verhalten, Krankheiten und Lebensweise, sondern auch Wissenswertes zur Frage, warum es Stadttauben überhaupt gibt. Der Vortrag informiert zudem über tierschutzkonformes Stadttaubenmanagement und darüber, wie man hilfsbedürftige Tauben erkennt und ihnen helfen kann. Ziel ist es, aufzuklären, Vorurteile auszuräumen sowie Tipps im Umgang und Zusammenleben mit Stadttauben zu geben. Die Stadttaubenhilfe freut sich über viele interessierte Teilnehmende in den Räumen der VHS, Heddesdorfer Straße 33, Neuwied. Weiter Infos und Anmeldung unter www.vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 5510.