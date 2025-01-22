HORHAUSEN – Neue Schulbuslotsen an der IGS Horhausen

Am Donnerstag wurden insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen als Schulbuslotsen beschult. In Zusammenarbeit mit der Firma Bischoff-Touristik und der IGS Horhausen wurden die Jugendlichen im Alter von 14 bis16 Jahren durch die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Straßenhaus u.a. im Umgang mit Konfliktsituationen sowie hinsichtlich vorherrschender Sicherheitsvorkehrungen beschult. Durch verschiedenste Rollenspiele und Vorträge wurden die neuen Schulbuslotsen praxisnah auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Eines der Highlights der Beschulung war eine Gefahrenbremsung mit einem Schulbus. Seit dem 01. September 2025 fungieren die Schülerinnen und Schüler nun als Schulbuslotsen und unterstützen insbesondere die jüngeren Generationen auf ihrem Schulweg mit dem Bus. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK – wwa