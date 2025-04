STADT NEUWIED – Stadt Neuwied ehrt die Meister-Bären – Empfang für den EHC Neuwied im Rathaus: Eintrag ins Buch der Stadt und große Anerkennung für herausragende Saison

Die Stadt Neuwied hat den EHC Neuwied nach seiner Meisterschaft in der Central European Hockey League (CEHL) im Rathaus empfangen. Spieler, Trainer, Funktionäre und ehrenamtliche Helfer trugen sich feierlich ins Buch der Stadt ein. Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann ehrten die Mannschaft gemeinsam mit Vertretern der Stadtratsfraktionen und unterstrichen die herausragende Bedeutung dieses Erfolgs für Neuwied.

„Ihr habt diese Stadt stolz gemacht“

In seiner Ansprache gratulierte Oberbürgermeister Jan Einig den „Bären“ und würdigte den besonderen Teamgeist, der diesen Erfolg ermöglicht hat: „Vergangenes Jahr wart ihr schon hier, weil ihr es euch mit starken Leistungen verdient hattet. Aber dieses Mal habt ihr den großen Wurf geschafft! Ihr habt uns mitfiebern und mitzittern lassen, gerade nach der schwierigen Ausgangslage nach Spiel drei. Doch ihr habt Moral bewiesen, gekämpft und am Ende verdient den Titel geholt.“

Einig hob hervor, dass der EHC die Zuschauerzahlen noch einmal erheblich steigern konnte und damit bewiesen hat, dass Eishockey in Neuwied eine große Strahlkraft besitzt: „Ganz Neuwied stand und steht hinter euch – weil ihr die Menschen begeistert habt. Gerade in diesen Zeiten, in denen so viel geschimpft und gemosert wird, brauchen wir positive Identifikation. Wo stehen sonst 2000 Menschen zusammen und rufen begeistert „Neuwied, Neuwied“? Und in der CEHL vertretet ihr uns nicht nur national, sondern auch in Belgien und den Niederlanden auf beeindruckende Weise.“

Neben den Spielern und dem Trainerstab hob der Oberbürgermeister die unermüdliche Arbeit der Ehrenamtlichen hervor: „Erfolg ist kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die diesen Verein am Laufen halten, gäbe es keinen Meistertitel, keine vollen Ränge und keine strahlenden Kinderaugen, wenn der Nachwuchs seinem großen Vorbild auf dem Eis zuschaut.“

Auch der Nachwuchsbereich des EHC wurde besonders gelobt. Der Verein stehe nicht nur für Spitzen-Eishockey, sondern auch für eine exzellente Jugendarbeit, die die Zukunft des Sports in Neuwied sichert.

Mit Blick auf die kommende Saison zeigte sich Einig zuversichtlich, dass der Verein weiter auf seinem erfolgreichen Weg bleiben wird: „Dieser Titel ist ein Meilenstein. Aber wenn ich euch so anschaue, sehe ich keine Mannschaft, die sich auf ihren Lorbeeren ausruht. Ich sehe ein Team, das hungrig bleibt und mehr will. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison – in der Eishockeystadt Neuwied!“