KOBLENZ – Musikforum Rheinland-Pfalz als viertes Kreativnetzwerk stärkt die musikwirtschaftliche Szene im Land

Mit dem Musikforum Rheinland-Pfalz startet im Jahr 2025 ein zukunftsweisendes Projekt zur Förderung der Musikwirtschaft im Land. Als zentrale Schnittstelle bringt das Netzwerk wirtschaftlich agierende Akteure der Branche zusammen, verbessert die Rahmenbedingungen und stärkt die

Wettbewerbsfähigkeit der Szene bundesweit.

Das vierte Kreativforum des Landes Rheinland-Pfalz ergänzt die bereits etablierten Netzwerke in den Bereichen Design, Film beziehungsweise Medien sowie Games und schließt damit die entscheidende Lücke in der Musikwirtschaft. Träger des Musikforums Rheinland-Pfalz ist die Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop Rheinland-Pfalz e.V. unter der Dachmarke pop rlp. Dabei verfügt das Land Rheinland-Pfalz über eine vielfältige Musikindustrie und von Erfolg gekrönte Künstler wie Apache 207 beispielsweise, der derzeit einer der umsatzstärksten Popmusikkünstler Deutschlands ist. Außerdem prägen renommierte Großveranstaltungen wie Rock am Ring oder Nature One und innovative Unternehmen die Musikwirtschaft im Land.

„Die Kultur- und Kreativwirtschaft zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, innovative Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen. Dies gilt insbesondere auch für die Musikwirtschaft, die eine wichtige Rolle in der regionalen und überregionalen Entwicklung spielt“, sagte Staatssekretärin Petra Dick-Walther. „Ich freue mich deshalb, dass wir mit pop rlp die Rahmenbedingungen für die Popmusikkultur verbessern und dazu beitragen die Musikwirtschaft insgesamt zu stärken und zu befähigen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein“, so Staatssekretärin Dick-Walther.

Das Musikforums Rheinland-Pfalz hat das Ziel, bestehenden Strukturen nachhaltig zu stärken, Akteure der Musikwirtschaft durch regelmäßige Branchentreffen miteinander zu vernetzen und dadurch eine fruchtbare Basis für wirtschaftliches Wachstum wie auch kulturelle Vielfalt zu bilden. Durch den stetigen Austausch mit Politik, Verwaltung und Wirtschaftsakteure wird Rheinland-Pfalz als attraktiver Standort für die Musikwirtschaft weiterentwickelt. Die Zielgruppe für die Plattform ist dabei enorm heterogen und vereint sowohl Kreative, Veranstaltende, Spielstättenbetreibende,

Bildungs- und Medienvertreter als auch Unternehmen in der Musikindustrie.

Mit dem Musikforum Rheinland-Pfalz erhält die rheinland-pfälzische Musikwirtschaft im Land erstmals eine zentrale Anlaufstelle, die wirtschaftliche Interessen bündelt, neue Impulse setzt und die Branche nachhaltig stärkt. Damit wird ein entscheidender Schritt zur Weiterentwicklung des Kreativstandorts Rheinland-Pfalz gemacht.