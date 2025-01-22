STADT NEUWIED – Pommes mit viel Perspektive – Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich beglückwünschen Pommesliebe-Chefin zur Neueröffnung am Luisenplatz

Es gibt nicht viel, worauf sich fast alle einigen können – Pommes gehören dazu. Die schmecken nahezu jedem. Mit der Eröffnung der „Pommesliebe“ bereichert nun ein neues Streetfood-Angebot den Luisenplatz. Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich besuchten Geschäftsführerin Denise Demian persönlich und wünschten ihr einen erfolgreichen Start.

Denise Demian ist in Neuwied keine Unbekannte. Seit rund acht Jahren betreibt sie bereits das beliebte italienische Eiscafé „Teatro“ direkt gegenüber. Entsprechend gut kennt sie den Standort und ist überzeugt, dass auch das neue Konzept auf dem Luisenplatz auf große Resonanz stoßen wird.

„Jede Neueröffnung ist ein starkes Signal für unsere Innenstadt“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. „Pommesliebe bringt nicht nur ein frisches gastronomisches Angebot nach Neuwied, sondern sorgt auch dafür, dass ein Leerstand verschwindet und der Luisenplatz weiter belebt wird.“ Auch Citymanagerin Michaela Ullrich sieht die Entwicklung positiv. In den vergangenen Wochen seien mehrere Neueröffnungen zu beobachten gewesen, die zeigten, dass die Innenstadt als Standort attraktiv bleibe.

„Pommesliebe“ setzt auf ein modernes Streetfood-Konzept. Auf der Speisekarte stehen Pommes in unterschiedlichsten Varianten, von klassisch bis bewusst extravagant. Ergänzt wird das Angebot durch Smash-Burger. Das Unternehmen ist als Franchise aufgestellt und bereits erfolgreich in Sankt Augustin und Siegburg vertreten.