BAD BERGZABERN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 43-Jähriger

Seit Anfang Dezember 2025 wird eine in Bad Bergzabern wohnende 43-Jährige vermisst. Sie verließ im Frühjahr des letzten Jahres ihren gewohnten Lebensbereich und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die 43-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung der 43-Jährigen: Ca. 1,55-1,60 m groß, sehr dünn, über die Bekleidung ist nichts bekannt. Auffällig ist ihr leicht gebückter Gang. Ermittlungen zufolge hat die Vermisste Kontakte in den Raum Pirmasens, Karlsruhe, Germersheim und nach Frankreich. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/9LOq5Q4

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 9334-0 an die PI Bad Bergzabern zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei