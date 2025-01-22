STADT NEUWIED – Neuwieds Haushalt für 2026 ist genehmigt – ADD bestätigt Finanzkurs der Stadt – Planung ohne Auflagen und mit positivem Ergebnis

Planungssicherheit für die Stadt Neuwied: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes hat den eingereichten Haushaltsplan für 2026 im ersten Anlauf abgesegnet. Die Genehmigung erfolgte zügig und ohne weitere Auflagen. Damit bestätigt die Aufsichtsbehörde den eingeschlagenen finanziellen Kurs der Stadt.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem geplanten Jahresüberschuss von 4,5 Millionen Euro ab. Ein zentrales Signal sieht die ADD zudem in der sogenannten freien Finanzspitze: Für das laufende Jahr ergibt sich hier ein Wert von knapp 5,5 Millionen Euro. Auch für die Folgejahre werden positive freie Finanzspitzen prognostiziert. Für 2027 sind 1,8 Millionen Euro veranschlagt, für 2028 rund 1,4 Millionen Euro und für 2029 etwa 4,9 Millionen Euro.

Mit Blick auf die Vermögenslage weist der Haushalt ebenfalls eine positive Entwicklung auf. Die Eigenkapitalquote entspricht nach kontinuierlichen Verbesserungen in den vergangenen Jahren mittlerweile wieder einem Wert von nahezu 36 Prozent. Zur Einordnung: Die Eröffnungsbilanz nach Einführung der doppischen Buchhaltung wies zum 1. Januar 2009 noch ein Eigenkapital von rund 166,5 Millionen Euro aus. Dieses schmolz jedoch durch Verluste bis auf 89,6 Millionen Euro ab. 2021 wurde dann der finanzielle Turnaround geschafft – und seitdem nimmt es wieder zu. Zum Jahresende 2024 lag es bei 130,6 Millionen Euro, bis Ende 2026 soll es planmäßig auf 139,5 Millionen Euro anwachsen.

Auch bei den Liquiditätskrediten zeigt sich ein deutlich positiver Trend. Die Bruttoverschuldung im Bereich der kurzfristigen Verschuldung konnte stark abgebaut werden und ist auf 448 Euro pro Einwohner gesunken.

Die ADD hebt in ihrer Bewertung insbesondere die wieder positive freie Finanzspitze als wichtigen Indikator hervor. Zugleich verweist sie darauf, dass bei einer Gesamtbetrachtung der Haushaltslage die dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der Verschuldung noch nicht als gegeben bewertet werden muss.

Beigeordneter und Finanzdezernent Ralf Seemann bewertet die Entscheidung der Aufsichtsbehörde als klares Signal: „Dass die ADD unseren Haushalt im ersten Anlauf, ohne Auflagen und zudem sehr früh genehmigt hat, ist ein starkes Zeichen für die Qualität unserer Planung. Wir können nun verlässlich arbeiten und unsere Investitionen wie vorgesehen umsetzen“, sagt er. Mit Blick auf die Entwicklung der Finanzkennzahlen ergänzt Seemann, dass die Stadt auf einem deutlich positiven Weg ist. Die wieder erreichte freie Finanzspitze und das wachsende Eigenkapital belegten, dass der finanzielle Turnaround gelungen ist und die Konsolidierung konsequent fortgesetzt wird.