HÖCHSTENBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8, bei Höchstenbach – Motorradfahrer schwer verletzt

Am 07.03.2026, gegen 16:03 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 8 (Gemarkung Höchstenbach) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motoradfahrer schwer verletzt wurde. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Zusammenstoß mit mehreren Verkehrszeichen und dem Aufprall im Straßengraben wurde der Fahrer des Zweirades schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Während einer ersten Befragung gab er an, dass ein entgegenkommender PKW (in Richtung Höchstenbach fahrend) im Kurvenbereich auf seine Fahrspur gekommen sei und er deshalb habe ausweichen müssen. Im Zuge der Unfall-Aufnahme konnte festgestellt werden, dass der Zweiradfahrer über keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad verfügt. Zudem ist das Zweirad mit einem Saisonkennzeichen 04-10 zugelassen und hätte somit noch nicht betrieben werden dürfen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem möglicherweise beteiligten PKW, bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle Polizei