STADT NEUWIED – Neuwieder Jugendliche erkunden die Hauptstadt – Big House-Bildungsfahrt hinterlässt spannende Eindrücke

Neugier, Wissensdurst und eine Menge Vorfreude hatten 13 Neuwieder Jugendliche mit im Gepäck, als sie sich gemeinsam mit dem Jugendzentrum Big House zur Bildungsreise nach Berlin aufbrachen. Fünf Tage lang erkundeten sie die Spree-Metropole und kehrten nach spannenden Erlebnissen mit vielen Eindrücken aus der Hauptstadt nach Hause zurück. Gleich am ersten Tag ging es auf Erkundungstour durch die Stadt: Bei einer Hop-on/Hop-off-Stadtrundfahrt verschafften sich die Jugendlichen einen Überblick über die wichtigsten Berliner Sehenswürdigkeiten. In den darauffolgenden Tagen tauchten sie tief in die deutsche Geschichte ein: Stationen der Reise waren unter anderem das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, der Tränenpalast – die ehemalige Ausreisehalle aus der DDR an der Friedrichstraße –, die Berliner Mauer Gedenkstätte sowie die farbenfrohe East Side Gallery.

Ein besonderes Highlight war der Besuch im Deutschen Bundestag. In der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause nahmen die jungen Neuwiederinnen und Neuwieder auf der Besuchertribüne Platz und hatten die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Neben dem Bildungsanteil der Reise kam auch der Spaß nicht zu kurz: Beim Besuch im interaktiven Erlebnismuseum „Ikono“ ließen sich die Jugendlichen in eine Welt voller Kunst, Fantasie und optischer Illusionen entführen. Zudem blieb reichlich freie Zeit, in der sie in Kleingruppen auf eigene Faust die Hauptstadt entdecken konnten. Mit vielen neuen Eindrücken, spannenden Geschichten und einem erweiterten Blick auf die deutsche Politik und Geschichte kehrte die Gruppe nach einer ereignisreichen Woche in die Deichstadt zurück.