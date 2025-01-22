ASBACH – Versuchte Wohnungseinbrüche im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus in Asbach und Rengsdorf

Am Wochenende kam es im Bereich der Polizei Straßenhaus zu gleich zwei versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen. Sowohl in dem Zeitraum zwischen 14. und 15. August 2025 in Asbach, als auch am 16. August 2025 in Rengsdorf, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren Zugang zu den jeweiligen Wohngebäuden zu erlangen. Es blieb beim Versuch und die Täter erlangten keinen Zugang zu den Gebäuden. Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Telefon: 02634 9520. Quelle: Polizei