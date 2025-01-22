STADT NEUWIED – Neuwieder Gartenmarkt lockt hunderte Besucher schon zeitig am Samstagmorgen in die Innenstadt.

Neuwieder Gartenmarkt lockt hunderte Besucher schon zeitig am Samstagmorgen in die Innenstadt. Nicht nur die umliegenden Cafés sind gut besetzt, es knubbelt sich zwischen Langendorferstrasse und Luisenplatz. Leiterwagen, Einkaufskörbe und Schubkarren kommen zum Einsatz, denn das Angebot ist riesig. Vom Minikaktus über die Salatpflanze, Knollen, Zwiebel, Saatgut und Balkonblumen finden schnell Abnehmer. Zwischendrin der Weinstand, der Honigmann und das Glücksrad der GSG. Die Neuwieder Wohnungsbaugesellschaft wird nun 100 und das wird gefeiert. Das Städtische Bauamt lädt zur Befragung per Internet ein und die SWN verschenkt wieder Samen.

Der Frühling ist die Zeit der Gartenarbeit. 12.000 Quadratmeter Kulturgarten mitten in der Innenstadt? Mehr als 120 Unternehmen und Gärtnereien aus dem In- und Ausland bieten wieder ihre vielfältigen Gartenprodukte an und verwandeln die Innenstadt der Deichstadt in ein Blumenmeer für alle Sinne. Sie bieten alles, was das Gärtnerherz begehrt. Besucher und Aussteller schätzen den Kulturgarten in Neuwied. Das liegt auch daran, dass die Organisatoren das Konzept ständig weiterentwickeln und dabei einen klaren Fokus auf Qualität legen. Neben vielen großen Gärtnereien mit einem breit gefächerten Angebot gibt es auch viele kleine Betriebe, die besondere Sorten präsentieren. Die Besucher können hier Pflanzenspezialitäten und Raritäten wie seltene Tomatenpflanzen oder exotische Zierapfelbäume entdecken. Egal, ob Sie eine große Auswahl oder etwas Besonderes suchen, der Gartenmarkt Neuwied bietet die ganze Bandbreite – inklusive kostenlosem Pflanzentransport. Auf dem Heimweg noch schnell ein frischgebackenes Brot erwerben, ist schon Tradition. Allerdings sind die Warteschlangen trotz des frühen Besuchs recht lang. Man schätzt in der Deichstadt das Angebot und das ist am Sonntag durch die verkaufsoffene Innenstadt ab 13.00 Uhr noch größer. (mabe) Fotos: Marlies Becker