HACHENBURG – 25. Westerwälder Literaturtage – 30. April 2026, 19:30 Uhr – Stadtbücherei Hachenburg Vogtshof, Mittelstraße 2, 57627 Hachenburg – BookTok Abend mit Autorinnen aus dem Drachenmond Verlag – Liane Mars: Asrai: Der Schatten des Shetai – Julianna Grohe: Die fünfte Braut – Ryokeiya Peters: Im Schatten der Drachenflamme

Kaum etwas hat die Buchbranche in den letzten Jahren so stark beeinflusst wie BookTok. Viele junge Menschen haben dadurch das Lesen für sich entdeckt, und zuvor unbekannte Autorinnen und Verlage erhielten plötzlich die Chance auf den großen Durchbruch. Auch der Drachenmond Verlag gewann durch BookTok deutlich an Sichtbarkeit – erste Titel schafften es sogar auf die SPIEGEL-Bestsellerliste. Wir freuen uns, im Rahmen der diesjährigen Westerwälder Literaturtage am 30. April ab 19:30 Uhr zu einem BookTok Abend mit den Autorinnen Liane Mars, Julianna Grohe und Roukeiya Peters zu begrüßen, an dem sie ihre neusten Werke vorstellen und darüber sprechen werden, wie BookTok ihr Leben, ihr Schreiben und den Drachenmond Verlag nachhaltig verändert hat. Die Veranstaltung wird in der Stadtbücherei in Hachenburg im Vogtshof stattfinden.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional- oder ww-events-Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. Ermäßigte Karten zu 12 € für Schüler*innen und Studierende sind nur in der hähnelschen buchhandlung erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.

Liane Mars (*1984) ist für ihre romantischen, magischen Welten und fesselnden Geschichten bekannt. Sie wuchs im Ruhrgebiet auf, arbeitete zunächst im Radio und widmet sich heute hauptberuflich dem Schreiben. Mars veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter die erfolgreiche ASRAI-Saga und weitere Fantasy- und Romantasy-Titel. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Familie in Schwerte.

Julianna Grohe (*1974 in Eutin) lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem kleinen Dorf an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Schon als Kind begleitete sie ihre lebhafte Fantasie – doch erst 2010 entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben. Seitdem veröffentlichte Grohe mehrere Romane, darunter Sang- & klanglos, Die vierte Braut, Räuberherz und Spuren von Licht, die für ihre einfühlsamen Figuren und fesselnden Erzählwelten geschätzt werden.

Roukeiya Peters (*1994) wuchs an der Nordseeküste in Büsum auf. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zu Büchern und fantastischen Welten voller Magie und Geheimnisse. Sie ist die Autorin mehrerer Fantasy-Romane, darunter Schwalbennacht – Die Stille der Magie, Seelenverrat und Seelenverflucht. Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit ist sie ausgebildete Sozialarbeiterin und lebt in Köln.