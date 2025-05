STADT NEUWIED – Neuwieder Beirat für Migration und Integration stellt wichtige Weichen für seine Arbeit

Integration lebt vom Dialog und der aktiven Mitgestaltung – genau das hat sich der Beirat für Migration und Integration der Stadt Neuwied auf die Fahnen geschrieben. In seiner ersten öffentlichen Sitzung in neuer Besetzung setzte das Gremium zentrale Impulse für die kommende Amtszeit. Unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Iyad Asfour kamen die Mitglieder in den Räumen von EIRENE e.V. zusammen.

Der Beirat nahm zunächst aktuelle Entwicklungen in den Blick – etwa die Inbetriebnahme der neuen Flüchtlingsunterkunft in Neuwied-Block und die Vorstellung des Integrationsprojekts „Starke Nachbarn“. In der Sitzung ging es aber vor allem um die interne Ausrichtung des Beirates. Neben organisatorischen Fragen wie der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter in städtische Ausschüsse, definierten die Mitglieder auch erste inhaltliche Schwerpunkte für die künftige Arbeit. Bildung und Arbeitsmarktintegration stehen dabei ebenso im Fokus wie künftig auch Sport, Musik, Kunst und Kultur.

Die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka betonte die Fortschritte beim Neuwieder Integrationskonzept und lud die Beiratsmitglieder zur aktiven Mitarbeit in den Arbeitsgruppen ein. Ziel ist es, die Teilhabechancen aller Menschen in Neuwied zu verbessern – auch im Sinne von Inklusion und sozialer Gerechtigkeit. Mit dieser ersten Sitzung hat der Beirat eine wichtige Grundlage für seine künftige Arbeit geschaffen – mit dem klaren Ziel, Integration in Neuwied gemeinsam, sichtbar und nachhaltig zu gestalten.